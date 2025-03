Jogadores do Palmeiras protestam em primeira partida após atos de racismo

Em seu primeiro compromisso após o episódio de racismo que teve como protagonista o jovem Luighi, os jogadores do time Sub-20 do Palmeiras entraram em campo neste domingo, diante do Independiente del Valle e fizeram uma manifestação em apoio ao atleta de apenas 18 anos, além de protestar contra a discriminação racial.

Antes do apito inicial, atletas das duas equipes se posicionaram em círculo e levantaram o punho cerrado para manifestar toda a revolta com os atos criminosos e para sair em apoio de Luighi, que começou o duelo no banco de reservas e entrou em campo no decorrer do duelo.

Já classificado, o Palmeiras ainda venceu o jogo por 3 a 0, com dois gols de Sorriso e um de Heittor. O técnico Lucas Andrade optou por sair jogando com os reservas, e foi colocando alguns titulares conforme o tempo passou. O primeiro gol saiu logo aos dois minutos e fechou a primeira etapa com 2 a 0, além de ter tido um pênalti desperdiçado.

DESDOBRAMENTOS

As cenas lamentáveis, que ocorreram na última quinta-feira, ganharam proporção mundial envolvendo Luighi e seus agressores. A Conmebol anunciou, neste domingo, uma multa de US$ 50 mil (cerca de R$ 290 mil) ao Cerro Porteño, clube o qual os torcedores agrediram verbalmente e gestualmente o jogador do Palmeiras.

Além disso, o time paraguaio jogará as partidas da Libertadores Sub-20 com os portões fechados. Ainda cabe recurso contra a decisão. Jorge Achucarro, treinador da equipe, também foi suspenso por duas partidas da competição.

O pagamento da multa deverá ser feito em até 30 dias e punição de jogar com os portões fechados é válida somente para a competição em questão, em que ocorreu o caso de injúria racial. Além disso, o Cerro também deverá publicar em suas redes sociais uma campanha de conscientização e de combate ao racismo. Todos os jogadores Sub-20 da equipe devem participar da campanha.