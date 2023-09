Jogadores do Palmeiras apontam equilíbrio em La Bombonera e esperam pela vaga no Allianz

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2023 - 0:15 Compartilhe

O time do Palmeiras confia na classificação para a final da Copa Libertadores, após o empate, nesta quinta-feira, em La Bombonera, na Argentina, diante do Boca Juniors. O goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o meia Raphael Veiga mostraram otimismo para o duelo marcado para a próxima quinta-feira, em São Paulo.

“Foi um jogo muito equilibrado. O primeiro tempo entramos incomodados, mas no intervalo ajustamos. Eles têm jogadores muita experiência, mas a defesa trabalhou muito bem. Agora é trabalhar para poder fazer um bom jogo e obter mais uma final de Libertadores”, disse Gustavo Gómez.

Weverton, autor de uma grande defesa na partida, foi na mesma linha do companheiro de zaga. “Jogo de muita intensidade. O Boca é muito agressivo aqui dentro. Não levamos dificuldade para eles e nem eles para nós. Com o apoio do nosso torcedor somos fortes e vamos fazer o que é preciso fazer para mais uma decisão.”

Veiga admitiu que o empate não foi o resultado mais esperado. “A gente sabe que jogo assim não tem tantas oportunidades. Eu tive uma chance de chutar, mas peguei errado na bola. Não foi o resultado que a gente queria, mas não foi um mau resultado. Vamos decidir lá e a gente sabe que lá é diferente.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias