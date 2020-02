Jogadores do Internacional comemoram classificação e exaltam estratégia de Coudet

Depois de uma classificação sofrida com vitória por 1 a 0 sobre o Tolima, no Beira-Rio, nesta quarta-feira à noite, os jogadores do Internacional comentaram sobre a superação da equipe, que conseguiu conquistar a vaga mesmo após expulsão de D’Alessandro no início do segundo tempo.

O time tinha empatado sem gols na ida. Para o atacante Paolo Guerrero, autor do gol da vitória e depois teve mais duas chances reais para ampliar o placar, o time mostrou bom posicionamento e colocou em prática o que foi trabalhado pelo técnico Eduardo Coudet ao longo da semana.

“A gente soube se posicionar bem depois da expulsão do D’Ale. Soubemos manter esse estilo de jogo mesmo com dez homens e seguimos com a mesma intensidade”, analisou o atacante.

O goleiro Marcelo Lomba também avaliou a partida desta maneira, exaltando o trabalho do treinador argentino. “A gente imaginava que eles viriam para a partida mais recuados. O Coudet foi muito feliz na estratégia. Acho que o Inter teve o domínio do jogo. O gol demorou um pouco a sair, mas foi muito importante termos feito o gol ainda no primeiro tempo”, ressaltou.

Com a classificação, o Internacional entra no Grupo E, que conta ainda com América de Cáli, Universidad Católica e o grande rival Grêmio. A estreia já será na próxima terça-feira, quando o Inter recebe a Universidad Católica no Beira-Rio.