Jogadores do Inter falam em ‘sacrifício’ para vencer na altitude e evitam clima de ‘já ganhou’

O Internacional fez o que nenhum time havia feito até aqui: vencer o Bolívar na altitude de La Paz nesta edição da Copa Libertadores. O time colorado venceu por 1 a 0 e ficou muito próximo de disputar a semifinal do torneio. Apesar do grande resultado, os jogadores colorados evitaram o clima de ‘já ganhou’.

“Graças a Deus pude marcar o gol que serviu para a equipe ganhar, mas foram apenas 90 minutos, agora tem os outros 90 em Porto Alegre. Precisamos estar concentrados e esperar a partida da volta”, disse Enner Valencia, autor do único gol do duelo, aos 15 minutos do primeiro tempo.

O meia Alan Patrick, um dos destaques da partida, também não entrou na euforia dos torcedores. “Não tem nada resolvido. Internamente, comentamos que viemos para vencer. Essa é a mentalidade. Pés no chão para fazer a segunda parte em casa. O Beira-Rio estará lotado. Com muito trabalho, vamos buscar a classificação.”

O camisa 10 exaltou a partida realizada pela equipe. “Altitude é difícil. Nunca é fácil jogar aqui. Fizemos uma grande partida. Todos se preparam mentalmente, se doaram. Sabemos que temos vários obstáculos pela frente para chegar no nosso objetivo.”

Quem também teve atuação de destaque foi o goleiro Rochet, que fez excelentes defesas para que o Internacional saísse da Bolívia com a vaga encaminhada na semifinal da Libertadores.

“Tivemos um sacrifício enorme aqui. Sofremos, mas conseguimos um gol que nos dá uma boa vantagem para decidir em casa. Em nosso estádio, vamos jogar como sempre, mas precisamos lembrar que temos um grande rival pela frente”, afirmou.

Precisando de um empate para selar sua vaga na semifinal, o Inter volta a enfrentar o Bolívar na terça-feira, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

