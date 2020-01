Jogadores do Grêmio valorizam poder de reação em vitória sobre o São José

O Grêmio enfrentou dificuldades para vencer o São José, nesta quinta-feira, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Saiu perdendo e só chegou ao triunfo por 2 a 1 no segundo tempo, com gols do atacante Everton.

“Acho que, dentro da partida, tivemos esse crescimento no segundo tempo. Com o resultado adverso, crescemos fazendo pressão e arriscando mais. Sabemos a dificuldade do começo da temporada, que é muito corrida. Consegui ajudar a equipe, fui feliz nas finalizações e marcar dois gols”, disse o jogador que vem sendo convocado para a seleção brasileira.

“Precisa dar parabéns ao grupo. Criamos muito no segundo tempo. Parecia que a bola não ia entrar. Mas ficamos ligados, não podemos sair atrás toda hora em casa. Estamos de parabéns por conseguir sair com a vitória”, completou o polivalente Alisson.

Com o resultado, os donos da casa ficam na segunda colocação do Grupo B com seis pontos, um abaixo do líder Caxias, dentro da zona de classificação para a semifinal da primeira fase. Os visitantes, por outro lado, estão em quinto lugar, com dois.

Nesta segunda-feira, o Grêmio recebe o Esportivo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 20 horas, pela quarta rodada do Estadual.