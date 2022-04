Jogadores do Grêmio enaltecem penta estadual, mas garantem foco total para a Série B Comemoração tricolor foi marcada por promessas de conquistar o acesso ao Brasileirão

Os jogadores do Grêmio falaram após a conquista do penta consecutivo do Campeonato Gaúcho, obtido no sábado (2), após a vitória por 2 a 1 sobre o Ypiranga, em sua arena, que o título mostrou à torcida que o grupo está focado e empenhado para o início da Série B, no próximo sábado (9), às 16h30 (de Brasília), ante a Ponte Preta, em Campinas (SP).

– Como falei, isso é para passar confiança para a Série B. Não vou esquecer nunca desse Gauchão – disse o meia-atacante Villasanti, que acabou marcado na competição após ser alvo de uma pedrada antes de um clássico contra o rival Internacional no Beira-Rio que acabou sendo adiado. Sobre o assunto, o jogador espera que o episódio tenha servido para evitar cenas como essa.

– Tudo isso (pedrada) serviu para conscientizar as pessoas que os jogadores também tem família.

Ídolo da torcida, o atacante Diego Souza ficou marcado pelo rebaixamento no Brasileirão do ano passado, mas apostou na permanência no Tricolor e enfatizou que está confiante para conquistar o acesso na Segundona.

– Eu vou sempre fazer o meu melhor e ajudar esse clube. Eu jogo da minha forma, sem ‘mimimi’, estou muito feliz de jogar essa Série b sim, para botar de volta o Grêmio no lugar onde ele deveria estar. Só tenho gratidão desde o primeiro dia em que estou aqui. Cheguei com muita desconfiança, mas graças a Deus desde que cheguei aqui conquistei a confiança dos torcedores. Jogando ou não (o veterano começou no banco na final), só tenho que agradecer. E repito, eu e minha família estamos felizes aqui.

Diego Souza enfatizou que o título do Gauchão ‘é a virada motivacional’ que o clube precisa para largar bem na Série B.

– É uma virada de chave. Fizemos um trabalho maravilhoso esse ano, superamos todas as adversidades que tivemos. É importante termos essa confiança para o campeonato mais importante do ano, que é a Série B

O volante Lucas Silva, outro que ficou no clube após o rebaixamento, garantiu que o foco nos treinamentos foi a receita para a mudança de chave no time.

– Só dentro de campo, só nos treinamentos poderíamos dar a resposta. Isso nos dá um fortalecimento para colocar o Grêmio no lugar onde ele merece. O ano passado foi muito difícil, mas a gente sabia que trabalhando dentro de campo íamos conseguir dar uma resposta ao torcedor. A cada dia fomos aprendendo mais os métodos do Roger (Machado, treinador) e estamos confiantes.

Contestado pela torcida, o volante Thiago Santos foi outro a celebrar o título e pedir foco para o acesso na Série B.

– Parabenizar nossa equipe. Fizemos por merecer. A rapaziada da base veio para nos deixar mais forte e o nosso objetivo maior é voltar para a série. Agora é focar para frente e tenho certeza que faremos mais uma festa grande aqui.

Vice-artilheiro do Estadual com cinco gols em dez jogos, o atacante Elias, revelação tricolor de apenas 20 anos, também apontou o título como fator motivacional para a Segundona.

– Agora é curtir hoje e, amanhã, já focar na Série B, que está próxima. É uma tradição do Grêmio revelar jogadores muito cedo. Estou muito feliz pela garotada dar resultado.

Contratado junto ao Palmeiras, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa é outro remanescente do temporada passada, onde o Tricolor também faturou o Estadual, mas acabou rebaixado. No entanto, ele ressalta que esse ano as coisas serão diferentes.

– É importante alcançar esse nível de competitividade agora, às vésperas de se iniciar a Série B. A gente agora vai ter que saber lidar com isso, essa situação de conquistar o Gaúcho, mas eu garanto que vai ser diferente do ano passado. É começar bem a Série B e focar no nosso objetivo, o acesso, que é o mais importante.

