Jogadores do Grêmio comemoram vaga na semi da Libertadores: ‘Sempre acreditamos’

O Grêmio eliminou o Palmeiras no Pacaembu e avançou à semifinal da Copa Libertadores ao vencer o rival por 2 a 1, na noite desta terça-feira. Ao fim do jogo, em tom de desabafo, os jogadores gremistas comemoraram a classificação e exaltaram a confiança elevada, mesmo depois da derrota por 1 a 0 no jogo de ida, em Porto Alegre.

“Nosso grupo é muito experiente. Está sempre figurando nas fases finais da Libertadores. Nunca deixamos de acreditar. Temos total confiança no nosso grupo e esse apoio da torcida será fundamental para seguirmos firmes na competição”, disse Pedro Geromel.

Já Jean Pyerre rebateu as provocações em cima do elenco do Grêmio ao longo da semana e aproveitou para jogar uma provocação no ar: “Quando falei que podiam acreditar na virada, várias pessoas começaram a rir, falaram que era soberba, que estávamos de salto alto. Falei pela história do clube. Aqui é o Grêmio. Hoje foi mais um exemplo. Para quem torceu contra, boa noite”, completou.

Escolhido como o melhor jogador da partida, o atacante Alisson exaltou a qualidade do grupo gremista. “Fico feliz de ter ajudado. Sem meus companheiros, não teria conseguido. Fico feliz com a classificação, que possamos continuar trabalhar, com os pés no chão, para conquistarmos nossos objetivos”, finalizou.

Enquanto o time paulista foca agora apenas no Brasileirão, o Grêmio aguarda o vencedor de Inter e Flamengo para conhecer seu adversário na próxima fase. No jogo da ida, o time carioca venceu por 2 a 0.

