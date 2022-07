Jogadores do Fluminense se despedem de Fred nas redes sociais Jhon Arias, Matheus Martins, Willian e Nino homenagearam ídolo do Fluminense nas redes sociais neste domingo

O último sábado foi de emoções para o elenco tricolor. No Maracanã, o Fluminense venceu o Ceará e se despediu de Fred, que se aposentou dos gramados. Neste domingo, os companheiros do ídolo utilizaram as redes sociais para homenageá-lo.

– Que honra ter compartilhado tantos momentos e ensinamentos durante esse tempo ao lado de um emblema tricolor e mundial, uma pessoa de alma vencedora, sentirei muitas saudades diariamente, boa sorte e paz no que começa agora. Deus te abençoe grandemente, ídolo – escreveu Arias.

Além de Jhon Arias, Matheus Martins também se manifestou. O Moleque de Xerém destacou a experiência de jogar ao lado de um ídolo pessoal.

– Que noite mágica! Foi uma honra ter tido a oportunidade de jogar ao seu lado. Obrigado por tudo, ídolo!

Nino foi outro que homenageou Fred. Além do camisa 9, ele também lamentou a saída de Muriel, que rescindiu o contrato nesta semana.

– Foi uma semana muito difícil, nessa semana eu me despedi de dois grandes profissionais, amigos, líderes e grandes homens. A partir de hoje, com a ausência deles, perdemos muito em campo, no vestiário e no dia a dia, mas esse texto não é sobre o que perdemos e sim sobre tudo o que ganhamos no decorrer desses anos. Ganhamos amigos, formamos uma parceria, dividimos momentos de alegria e tristeza e uma amizade que se estendeu além do campo. Fred e Muri, obrigado pela oportunidade de ter aprendido com vocês. Grato por tudo o que vocês representaram nesse tempo, nossos dias e debates teológicos não serão os mesmos sem vocês! Vocês não estão só na história do Fluminense, mas estão na história e no coração de todos os que tiveram a oportunidade de conviver com vocês. Que Deus abençoe esse novo tempo, irmãos.

Willian Bigode comemorou o resultado e revelou que aprendeu com Fred. O atacante projetou o futuro do companheiro e disse que o camisa 9 é um exemplo a ser seguido.

– Uma noite para lá de especial. Conquistamos uma grande vitória bem no dia da despedida desse grande ídolo do futebol nacional e mundial. Parabéns @fredguedes9 pela sua linda história. Você é um exemplo de atleta e ser humano. Foi uma enorme honra dividir o vestiário com você e conhecer um pouco do seu caráter. Tive o privilégio de aprender contigo diariamente. Você é um exemplo para todos e tenho certeza de que seguirá triunfando e conquistando todos os seus objetivos nessa nova etapa da sua vida.

