Jogadores do Fluminense consideram injusta derrota para o São Paulo

Os jogadores do Fluminense deixaram o gramado do Maracanã na noite deste sábado chateados com mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O revés diante do São Paulo por 2 a 1, foi considerada injusta pelos atletas tricolores.

“A gente não merecia esse resultado. Buscamos a vitória do início ao fim, fizemos um grande jogo e merecíamos vencer. Mas o São Paulo tem qualidade e foi efetivo nas oportunidades que teve”, comentou o goleiro Muriel.

O experiente Guilherme, que entrou no decorrer do segundo tempo, seguiu a mesma linha do companheiro. Apesar de elogiar o trabalho feito por Fernando Diniz, o meia reconhece que os resultados estão deixando a desejar.

“Não é aquilo que a gente espera. O trabalho está sendo bem feito, mas futebol é resultado. Vamos tentar aliar jogar bem e vencer”, afirmou Guilherme, se referindo aos sete jogos sem vitória no Brasileirão.

Na zona de rebaixamento, com nove pontos, o Fluminense se prepara para enfrentar o Peñarol-URU, na terça-feira, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No Uruguai, o time carioca venceu por 2 a 1.