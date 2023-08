Jogadores do Fluminense citam jogo especial e declaram: ‘Poderia ter sido mais’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 23:59 Compartilhe

Convocado para a seleção brasileira e um dos destaques na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Olimpia, nesta quinta-feira, no Maracanã, o volante André não escondeu a felicidade de ter completado 150 jogos com a camisa tricolor e ter marcado em uma partida tão importante para a ambição do clube na Libertadores. No entanto, o jogador mostrou insatisfação com o resultado.

“Foi uma noite mais do que especial. Poder completar 150 jogos com Maracanã cheio em um jogo muito importante não é sempre que acontece. Foi difícil, treinamos muito para furar a defesa, e conseguimos. Poderia ter sido um placar ainda mais elástico, sofremos pouco, mas demos o primeiro passo. Agora é ajustar para sair no Paraguai sem sofrer gol”, disse o volante.

A partida não foi especial apenas para André. O meia Paulo Henrique Ganso também chegou a uma marca significativa no clube. O camisa 10 completou 200 jogos pelo Fluminense e exaltou o desempenho do clube frente ao Olímpia.

“É uma marca especial em um clube gigantesco. Foi uma belíssima vitória, conquistamos uma bela vantagem, mas tem o segundo jogo. Aprendemos com a lição no ano passado e vamos continuar trabalhando”, disse.

Ano passado, o Fluminense foi eliminado justamente para o Olímpia. Na ocasião, venceu em casa por 3 a 1 e perdeu no duelo de volta por 2 a 0. Nos pênaltis, o time paraguaio levou a melhor.

Autor do segundo gol do Fluminense, Cano citou toda a dificuldade que o time espera encontrar no Paraguai. “Foi um jogo muito complicado. O Olimpia joga muito bem, tem um jogo aéreo muito bom. Foi um jogo físico. Corremos muito para ganhar esse jogo. Temos ainda que jogar no Paraguai. Vai ser muito complicado, precisamos trabalhar muito pra fazer um grande jogo e passar de fase”, afirmou.

O jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30, no estádio Defensores del Chaco. O Fluminense pode perder por até um gol de diferença para selar sua vaga na semifinal da Libertadores.

