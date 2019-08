Jogadores do Cruzeiro lamentam gol sofrido no fim: ‘Escapou’

O sentimento de decepção tomou conta do elenco do Cruzeiro após o empate contra o CSA, por 1 a 1, na noite deste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro estava perto de conquistar a segunda vitória seguida, mas sofreu um gol aos 49 minutos do segundo tempo.

“Infelizmente deixamos escapar”, comentou o capitão cruzeirense Henrique. “Era uma vitória que estava controlada. No último minuto vacilamos. A gente lutou bastante para conseguir o resultado, mas, por detalhe, escapou”, acrescentou.

Autor do gol cruzeirense na partida, o centroavante Fred compartilhou o mesmo sentimento do camisa 8. “É um empate que frustra a gente. Sabíamos que para coroar a vitória contra o Santos na semana passada, tínhamos que conquistar o resultado aqui também. Estávamos perto. Fomos pressionados nos 25 minutos finais e pecamos no final”, completou o veterano centroavante.

Fred ainda pediu para que o Cruzeiro reaja rápido, de preferência no próximo jogo, contra o Vasco, no domingo que vem, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. “Ainda estamos nessa situação incômoda, mas temos que trabalhar, pois vamos enfrentar o Vasco, um concorrente direto. A gente tem que ir buscar o resultado”, encerrou.

Com 15 pontos, o Cruzeiro é o 16º colocado, primeiro fora da zona de rebaixamento, e pode voltar ao G4 nesta segunda-feira caso a Chapecoense, com 13 pontos, vença o Botafogo no complemento da rodada e atinja os 16 pontos.