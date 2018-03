Jogadores do Corinthians se dizem satisfeitos com empate na Colômbia

Os jogadores do Corinthians classificaram como um “bom resultado” o empate por 0 a 0 diante do Millonarios, na noite desta quarta-feira, na estreia da equipe na Copa Libertadores. O fato de o jogo ter sido realizado fora de casa e a postura do time do Fábio Carille foram os pontos de destaques na visão dos jogadores.

“Diante das circunstâncias, sair daqui com o empate é um bom resultado”, disse o volante Renê Junior. “Foi um bom resultado para nós. Eles tentaram se impor, mas a gente conseguiu manter o controle do jogo. A gente leva um ponto que é bastante importante”, completou o atacante Clayson.

O destaque da equipe foi o setor defensivo. Praticamente sem falhas, os zagueiros Henrique e Balbuena anularam a jogada aérea do rival. Cássio levou praticamente um susto no jogo todo, quando o atacante Ayron Del Valle, o único perigoso, cabeceou sozinho, mas errou o alvo.

“Foi importante conquistar um ponto fora de casa. Agora, nós precisamos vencer em casa para somar mais três”, disse o goleiro Cássio, pouco exigido ao longo da partida.

Com o empate por 0 a 0, o Corinthians manteve a invencibilidade no estádio El Campín. Em 2010, a equipe empatou por 1 a 1 com o Independiente. Em 2013, a equipe conseguiu uma vitória por 1 a 0, gol de Danilo, diante do mesmo Millonarios. Em 2016, empate por 1 a 1 contra o Santa Fe.