Jogadores do Corinthians não escondem o alívio após conquista da primeira vitória

Com a vitória sobre o Coritiba, nesta quarta-feira à noite, em Itaquera, os jogadores do Corinthians não esconderam que tiraram dos ombros um grande peso. O meia Araos, um dos melhores em campo, expressou a alegria pelo primeiro triunfo na competição.

“Muito contente com a partida, jogo importante pelos três pontos, estamos muito felizes”, disse o atleta, que participou diretamente do segundo gol, marcado por Jô, nio início da segunda etapa. O chileno até brincou com a reportagem, após a partida. “Não sou tímido não, só gosto falar muito português porque erro muito.”

O atacante Jô foi outro que estava bastante feliz. Pela vitória e pelo gol marcado, após perder duas cobranças de pênalti ainda no primeiro tempo. “Jogo difícil. Deu uma complicada no meio do primeiro tempo, mas voltamos atentos para a segunda etapa e conseguimos os três pontos que era a nossa principal preocupação.”

Se Jô é o atual artilheiro do Corinthians, Gustavo Mosquito festejou seu primeiro gol pelo clube. “Tenho de agradecer aos meus companheiros, que me receberam muito bem. Estou muito feliz é o resultado do trabalho feito no dia a dia e vamos em busca de grandes conquistas este ano”, disse o jogador, que mostrou bom domínio de bola e velocidade para iniciar e finalizar a jogada do terceiro e último gol do jogo.

O Corinthians só volta a jogar pelo Brasileiro no dia 26, quando vai receber o Fortaleza, na Arena, em Itaquera. Com os quatro pontos conquistados, após três jogos disputados, o time de Parque São Jorge ocupa a décima colocação.

