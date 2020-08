Jogadores do Corinthians classificam primeiro jogo da final como ‘truncado’ Danilo Avelar, Gabriel e Jô falaram com a TV oficial do clube após o apito final e afirmaram que já imaginavam uma partida difícil, mas prometeram buscar o título na casa do rival

O 0 a 0 entre Corinthians e Palmeiras, na última quarta-feira, pela primeira partida da final do Paulistão-2020 ficou longe de ser uma grande decisão em termos técnicos, mas alguns jogadores corintianos não se surpreenderam com o baixo nível técnico do Dérbi. Para eles, a dificuldade e o jogo truncado são características de um clássico. Agora o foco é buscar o título no Allianz Parque.

Danilo Avelar, Gabriel e Jô falaram com a TV oficial do clube logo após o apito final na Arena em Itaquera e foram praticamente unânimes na análise que fizeram da partida como travada e com poucas chances para as equipes.

O zagueiro avalia que o Timão conseguiu colocar em prática alguns aspectos que foram planejados, mas admite que deixou a desejar em outros, ainda que não tenha sofrido tanto. Para ele, quem errar menos levantará a taça.

– Sabia que seria um jogo difícil, acho que na maior parte do tempo a gente conseguiu colocar o nosso ritmo, mas acho que faltou um pouco mais, caprichar em alguns passes curtos, ser um pouco mais agressivo, mas é decisão e aquele que errar menos, pode ter certeza que está mais próximo da vitória. Então a gente não conseguiu fazer 100% daquilo que a gente queria, mas pelo menos não sofremos tanto – analisou Avelar.

Gabriel, por sua vez, vê como normal o jogo truncado em uma decisão desse tipo e acredita que o Corinthians “mandou” no primeiro tempo. Para o segundo jogo, ele aposta no grandeza da camisa alvinegra e promete que a equipe vai buscar o gol e o título do primeiro ao último minuto do duelo no Allianz.

– Foi um jogo bem truncado, um jogo de decisão, tivemos chances, começamos muito bem o jogo, tivemos chances de fazer um, dois a zero no primeiro tempo, acredito que mandamos no primeiro tempo, o segundo tempo tivemos um pouco mais de dificuldade, mas isso dentro de uma decisão é normal. A gente está preparado para atacar e para defender, a gente sabe que é muito forte, a nossa camisa sempre impõe respeito, então vai ser um jogo grande, uma decisão, um clássico e a gente tem 90 ou 100 minutos para buscar o nosso gol e o nosso título do começo ao fim – disse o volante.

Jô concordou com Gabriel em relação ao jogo “truncado”, o que ele classifica como inevitável em um clássico. De acordo com o atacante, o momento é de pensar no segundo jogo, no qual o Timão tem condições de buscar a vitória.

– Jogo complicado, jogo difícil, nós sabíamos que teria essa dificuldade, é clássico, é inevitável ser truncado, ser aguerrido do jeito que foi, a gente fez um bom primeiro tempo, segundo tempo acho que nenhuma das duas equipes jogou, ficou mais na disputa de bola, mas agora é pensar para o segundo jogo, a gente tem total condição de ir lá e ganhar – concluiu o camisa 77.

Corinthians e Palmeiras voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 16h30, no Allianz Parque, pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista de 2020. Se houver outro empate no tempo normal, a decisão irá para os pênaltis.

