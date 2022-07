Jogadores do Corinthians atendem torcedores na chegada do clube em Goiânia

O Corinthians já está em Goiânia, onde nesta quarta-feira (27) enfrenta o Atlético-GO pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Cerca de 30 torcedores comparecerem ao hotel onde a delegação corintiana está hospedada. A movimentação ao redor do hotel começou às 19h10.

O ônibus com a delegação do Timão chegou por volta de 20h30. Roni foi o primeiro atleta que se dirigiu aos torcedores para assinar camisas e tirar fotos.

Em seguida, Cássio, Fábio Santos, Balbuena e Du Queiroz fizeram o mesmo e pararam para atender os torcedores corintianos.

Fausto Vera veio com a delegação e pode estrear. O novo camisa 33 foi regularizado no BID antes do prazo de inscrições fechar para a Copa do Brasil.

Cássio autografando camisetas dos torcedores (Foto: Rafael Marson / LancePress)

