Jogadores do Corinthians admitem superioridade do Del Valle em Itaquera

Os jogadores do Corinthians admitiram que o Independiente Del Valle foi melhor na partida e mereceu a vitória por 2 a 0 nesta quarta-feira, na arena em Itaquera, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

O lateral-direito Fagner encontrou dificuldades para fazer as triangulações com Pedrinho e Junior Urso. Também foi bastante exigido no setor defensivo pelo rápido time equatoriano. “É difícil marcar uma equipe que roda muito. Eles foram superiores, temos de reconhecer e corrigir para o segundo jogo”, disse o jogador.

“Faltou tranquilidade. A equipe deles gosta de ter a bola no pé. Tentamos pressionar, mas ficamos presos, erramos algumas coisas. Eles foram felizes no contra-ataque e abriram o placar. No segundo tempo a gente arriscou mais, mas não deu certo e agora é tentar surpreender eles lá”, prosseguiu.

O meia Mateus Vital chegou a acertar uma bola na trave ainda no primeiro tempo, mas depois teve atuação discreta. “Faltou concentração. Entramos com certa vontade, mas faltou a parte técnica para concluir em gol e quando isso acontece a vitória fica mais difícil. Vamos ver o que o professor tem para falar. Vamos trabalhar para reverter em Quito”, afirmou.

Para o jogo de volta, o Corinthians não contará com o volante Gabriel, que recebeu o cartão amarelo. A dúvida que fica agora é se Carille optará pela entrada de Ralf ou pretende deixar o time mais ofensivo já que precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Nesta noite, Matheus Jesus substituiu o volante no segundo tempo.