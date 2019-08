Jogadores do Botafogo assumem culpa após derrota para corintianos: ‘Vacilo nosso’

Os jogadores do Botafogo deixaram a Arena Corinthians com o claro sentimento de decepção com a derrota para os donos da casa, por 2 a 0, na tarde deste sábado, pela 15ª rodada do Brasileirão. O lateral Marcinho disse que a culpa pelo resultado é do próprio time alvinegro.

“Sabíamos como era o jogo. Eles são um time que joga confortável marcando e sai rápido com a bola, então foi vacilo nosso. O Corinthians tem um time de muita qualidade do outro lado, dentro da casa deles, infelizmente não saímos com o resultado desejável”, afirmou Marcinho.

Já o técnico Eduardo Barroca valorizou o segundo tempo realizado pelo Botafogo, mas lamentou as chances perdidas. Na visão do treinador, faltou o gol para deixar o jogo ainda mais competitivo.

“O Botafogo fez um segundo tempo muito bom, cresceu, criou chances. Se ajustou melhor. Tivemos um controle maior do jogo. Transformamos em oportunidades de gol, mas não fomos felizes na possibilidade de fazer os gols para tornar o jogo competitivo. Precisamos tirar lição para levar para a próxima partida. Temos que virar a chave pois já temos um jogo importante contra Chapecoense”, declarou o comandante.

No próximo dia 26, o Botafogo encara a Chapecoense, no Engenhão, pela 16ª rodada do Brasileirão. Barroca deixou claro que o time pensará desde já no adversário. “Vamos formatar um plano de jogo adequado. Temos que trabalhar na plenitude para conquistar nosso objetivo, que é a vitória fora de casa”, projetou.