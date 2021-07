Jogadores do Barça, Dembélé e Griezmann se desculpam por vídeo com teor racista

Os atacantes Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann, ambos do Barcelona e da seleção francesa, pediram desculpas nesta segunda-feira após um vídeo no qual aparecem zombando da aparência e linguagem de funcionários de um hotel no Japão viralizar. As imagens são de 2019, mas só agora viralizaram nas redes.

“Essas expressões não foram direcionadas a nenhuma comunidade específica”, disse Dembelé, no Instagram. “Eu entendo que posso ter machucado as pessoas nessas imagens. Por isso, peço desculpas sinceramente”, completou.

O vídeo foi gravado durante uma viagem do Barcelona ao Japão e foi publicado por Dembelé no aplicativo Snapchat. Vale destacar que o principal patrocinador do clube catalão é a Rakuten, empresa de tecnologia japonesa.

Na filmagem, Dembélé chama a atenção de Griezmann enquanto alguns técnicos trabalham no quarto de hotel dos atletas. O jogador faz brincadeiras, enquanto o colega ri.

“Sempre estive comprometido com qualquer forma de discriminação. Nos últimos dias, algumas pessoas quiseram me fazer passar por o homem que não sou. Rejeito firmemente as acusações feitas contra mim e lamento se ofendi meus amigos japoneses”, escreveu Griezmann em seu perfil no Twitter.

A repercussão negativa do vídeo motivou usuários a levantarem a hashtag “#StopAsianHate” – “Parem com o ódio contra asiáticos”, em tradução livre. O Barcelona não se pronunciou sobre o caso.

