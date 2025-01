Jogadores de rugby julgados por estupro na Argentina são convocados pela França

Hugo Auradou e Oscar Jegou, inocentados em primeira instância de uma acusação de estupro na Argentina, foram convocados pela seleção francesa de rugby nesta quarta-feira (15) para disputar o torneio Six Nations.

Auradou, atleta do Pau, e Jegou, da equipe La Rochelle, ambos com 21 anos, estão entre os 42 jogadores convocados que irão para Marcoussis – sede da seleção francesa de rugby – após os jogos europeus do fim de semana.

Eles foram inocentados em 10 de dezembro da acusação de estupro apresentada por uma mulher de 39 anos que alegou ter sido agredida pelos dois na madrugada de 6 para 7 de julho no hotel onde a seleção francesa estava hospedada após uma partida contra a Argentina.

A mulher que denunciou os dois atletas quer levar o caso à máxima instância judicial da Argentina depois que a Justiça rejeitou a demanda, disse à AFP sua advogada Natacha Romano, que está se preparando uma apelação.

Auradou e Jegou foram presos preventivamente e depois colocados em prisão domiciliar em Mendoza, antes de serem libertados em meados de agosto e autorizados a retornar à França no início de setembro.

O principal defensor dos atletas franceses é o advogado Rafael Cúneo Libarona, irmão do atual ministro da Justiça da Argentina, Mariano Cúneo Libarona.

Após o arquivamento do caso, a Federação Francesa de Rugby declarou que ambos estariam disponíveis para convocações.

“Hoje há um arquivamento que é evidente e claro. Portanto, a partir deste momento, consideramos que são inocentes”, declarou o treinador dos ‘Bleus’ à rádio RMC na segunda-feira.

