Jogadores da Seleção se dizem “contra a organização da Copa América” mas vão jogar o torneio

Os jogadores da Seleção Brasileira se manifestaram, nesta terça-feira, contra a organização da Copa América-2021 no Brasil, duramente atingido pela pandemia, embora tenham garantido que disputarão o torneio que deve começar no domingo.

“Temos uma missão a cumprir com a histórica camisa verde amarela pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à Seleção Brasileira”, afirmaram em um manifesto divulgado após a vitória de 2 a 0 sobre o Paraguai, em Assunção, pela oitava rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022.

raa/aam

Veja também