Jogadores da seleção se apresentarão em 21 de maio para disputa da Copa do Mundo

A seleção brasileira vai se apresentar para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia, no dia 21 de maio. A primeira parte da preparação será feita na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e o técnico Tite pretende contar com todos os jogadores. A exceção será no caso de convocados que eventualmente participem da decisão da Liga dos Campeões da Europa, marcada para o dia 26. Neste caso, eles se juntarão ao grupo no dia 28, já em Londres, onde será feita a segunda fase da preparação, no CT do Tottenham.

Na capital da Inglaterra, mais um amistoso poderá ser realizado. O período inglês do time acabará sendo o mais longo de toda a preparação, com cerca de 10 dias. A chegada a Sochi, na Rússia, portanto, ocorreria apenas uma semana antes da estreia. “Queremos separar a preparação em três partes para evitar que os jogadores fiquem fechados por tanto tempo”, disse o coordenador de seleções, Edu Gaspar.

O calendário da seleção em 2018 começará com dois amistosos em março contra Rússia, em Moscou, e Alemanha. O amistoso contra os alemães, marcado para Berlim, tem o objetivo de afastar todos os fantasmas da semifinal da Copa do Mundo de 2014. “Se tiver algum ambiente negativo, que ocorra agora. Tiraremos um pouco do passado e isso é parte da preparação para o Mundial”, explicou Edu Gaspar.