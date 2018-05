Jogadores da seleção participam de último treino na Granja Comary

Os jogadores da seleção brasileira, sob o comando do treinador Tite, participaram na manhã de hoje (26) de treino movimentado no encerramento da primeira etapa de preparação para a Copa do Mundo da Rússia 2018, no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana fluminense.

Segundo a CBF, os jogadores ainda hoje deixarão o local e se reapresentarão amanhã (27), ao meio-dia, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, de onde seguirão para o Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, embarcando para Londres.

Na capital inglesa, o grupo ficará completo com as chegadas de Marcelo e Casemiro, do Real Madrid, e de Roberto Firmino, do Liverpool. Eles disputam pelos seus clubes a decisão da Liga dos Campeões da Europa, em Kiev, capital da Ucrânia, esta tarde.

Na Europa, a seleção brasileira fará dois jogos-treinos antes de ir para a Rússia. Em 3 de junho, enfrenta a Croácia, em Liverpool (Inglaterra), e joga contra a Áustria no dia 10, em Viena. A seleção estreia na Copa contra a Suíça em 17 de junho, em Rostov On Don.

*Com onformações da Confederação Brasileira de Futebol