Jogadores da seleção de rugby recontam emigração italiana

GENOVA, 16 NOV (ANSA) – O jogo-teste em Gênova da seleção italiana de rugby contra a Geórgia, no próximo domingo (17), é a oportunidade de contar a história da emigração italiana através do esporte.

Sob o lema do Museu Nacional da Emigração Italiana (Mei), “Minhas raízes estão aqui”, o capitão Tommaso Allan Capuozzo e demais integrantes da equipe compartilham nas redes sociais sua experiência pessoal ligada às suas origens e às famílias que deixaram a Itália em busca de uma vida melhor em outro país.

“O acordo com a Federação Italiana de Rugby (FIR), à qual agradecemos a sua colaboração, faz parte do processo de valorização da narrativa da emigração italiana também através do esporte que lançamos com sucesso”, afirmou Paolo Masini, promotor da iniciativa e presidente da Fundação Mei.

Segundo Masini, esta é a confirmação de que “o esporte sempre foi uma ferramenta para uma forte integração dos povos migrantes”. (ANSA).