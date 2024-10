Jogadores da Ponte Preta miram vitória antes do dérbi na Série B: ‘Focados no Ceará’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2024 - 14:04 Para compartilhar:

A expectativa para o dérbi entre Ponte Preta e Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro aumenta cada dia mais. Entretanto, a Ponte Preta ainda precisa se concentrar para enfrentar o Ceará fora de casa. Luiz Felipe, volante que também tem jogado nas laterais, garantiu foco total na próxima partida.

“Estamos focados jogo a jogo. O dérbi com o Guarani é um caso à parte. Estamos totalmente focados no Ceará neste momento para só depois pensar no clássico”, declarou o polivalente jogador.

Depois de duas derrotas seguidas, a Ponte Preta venceu o Botafogo na última rodada, por 1 a 0. Luiz Felipe comemorou, mas pediu regularidade. “Estamos trabalhando forte e estávamos merecendo esse resultado positivo. Mas sabemos que precisamos manter a regularidade nessa reta final. Agora teremos um jogo difícil fora de casa, mas vamos buscar esses três pontos”, projetou.

O lateral-direito João Gabriel até seguiu em parte o discurso do companheiro, mas admitiu que o dérbi já “rouba” um pouco o pensamento do elenco. “Não pensamos em mais nada a não ser a vitória para seguirmos bem na luta pela permanência. Sempre trabalhamos pensando só no próximo jogo, mas claro que o dérbi é o jogo do ano, jogo da vida para a gente. Temos o Ceará, mas já pensamos no Guarani também”, admitiu.

Com a vitória diante do Botafogo, a Ponte Preta subiu para o 13º lugar, com 35 pontos, três a mais do que o próprio adversário, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 32.

O jogo diante do Ceará, pela 31ª rodada, será realizado no sábado, às 17h, no Castelão, em Fortaleza (CE). O dérbi com o Guarani será realizado uma semana depois, no domingo (20), às 18h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).