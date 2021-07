Jogadores da Itália se ajoelham em jogo da Euro após polêmica

ROMA, 2 JUL (ANSA) – Os jogadores da seleção da Itália se ajoelharam no início da partida contra a Bélgica nesta sexta-feira (2), na Allianz Arena, em Munique, como um sinal de solidariedade ao movimento “Black Lives Matter” e contra a discriminação racial.

Esta é a primeira vez que toda a equipe italiana faz o gesto. O ato é realizado após a polêmica levantada sobre o comportamento dos atletas comandados pelo técnico Roberto Mancini, que não se ajoelharam em jogos anteriores.

A discussão teve início no duelo contra o País de Gales, quando a maioria dos jogadores da Azzurra não se ajoelhou antes do início da partida que foi válida pela Eurocopa. Na ocasião, somente Emerson Palmieri, Andrea Belotti, Rafael Tolói, Matteo Pessina e Federico Bernardeschi participaram do protesto antirracismo.

Os belgas, por sua vez, se ajoelharam em todas as partidas disputadas na competição e repetiram o gesto novamente contra a seleção italiana. (ANSA)

