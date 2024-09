Jogadores da Espanha acertam a trave 12 vezes no treino de finalização

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2024 - 21:30 Para compartilhar:

Durante os ajustes finais para a estreia na Liga das Nações temporada 2024/25, a Espanha, atual campeã europeia, compartilhou um vídeo nas redes sociais no qual mostra uma impressionante sequência de finalizações do elenco. O que chama a atenção no vídeo é o fato dos espanhóis terem acertado a trave 12 vezes durante a atividade.

As imagens mostram o revezamento de chutes dos jogadores da seleção na parte final do treino desta terça-feira, dois dias antes do duelo contra a Sérvia, válido pela primeira rodada da Liga das Nações. As equipes se enfrentam na quinta-feira, às 15h45 (horário de Brasília) no estádio Rajko Mitic, em Belgrado, casa dos sérvios.

Na sequência, os atuais campeões europeus duelam contra a Suíça no dia 8 de setembro, domingo. O jogo também será na casa do adversário, em Genebra.

A Espanha vai atrás do bicampeonato da competição, já que foi a campeã da edição 2022/23, última disputada já que a temporada 2023/24 foi dedicada à realização da Eurocopa. Na decisão, os espanhóis venceram a Croácia por 5 a 4 na disputa de pênaltis.