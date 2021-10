Jogadores da Chapecoense classificam como vergonhosa atuação no primeiro tempo contra o Internacional Moisés Ribeiro e Mike se mostraram indignados com o desempenho da equipe na goleada sofrida no Beira-Rio

Na manhã deste domingo, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, a Chapecoense tomou uma goleada por 5 a 2 em confronto contra o Internacional, no estádio do Beira-Rio.

O resultado foi construído pela equipe Colorada praticamente na primeira etapa, quando desceu para o intervalo ganhando por 4 a 0 (poderia ter sido 5, mas Yuri Alberto teve um gol anulado (ele fez três)).

Antes de descer para os vestiários, em entrevista para o canal SPORTV, Moisés Ribeiro desabafou sobre o desempenho de sua equipe: “Difícil, muito difícil. Eu vou desabafar. Eu estou neste clube há muito tempo. Quem veste essa camisa tem que se entregar mais, se doar mais. É vergonhoso o que estamos passando. Temos que correr por aqueles que lutaram para colocar a Chapecoense na Série A. Aqueles que perderam a vida, meus amigos. Eu tenho que me doar mais. É pouco para a Chapecoense. Peço desculpas a quem está assistindo, mas é um desabafo”, afirmou o volante.

Após a partida, quem também mostrou toda a sua indignação com a atuação do time catarinense foi Mike, que, assim como Moisés, classificou como vergonhoso o desempenho da equipe: “Fizemos um primeiro tempo muito abaixo, chegou a ser vergonhoso. Peço desculpas para a torcida. Mostramos alguma reação no segundo tempo. Temos que levar isso para o jogo em casa e tentar a vitória. Procurar honrar essa camisa que é uma camisa grande”, disse o atacante, que marcou os dois gols da Chape.

O próximo jogo da Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro da Série será na próxima quarta-feira, dia 13 de outubro, às 19h00, na Arena Condá, contra o Athletico-PR. No momento ocupa a última colocação na tabela com apenas 12 pontos e precisa de uma reação espetacular para escapar do rebaixamento.

