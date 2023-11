Jogadores checos são cortados da seleção após flagra em boate 48 horas antes de jogo na Euro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/11/2023 - 20:18 Para compartilhar:

Três jogadores foram cortados da seleção da República Checa após terem sido flagrados em uma discoteca na cidade de Olomouc, no leste do país, a menos de 48 horas da partida decisiva contra a Moldávia, que pode garantir a classificação da equipe nacional para a Eurocopa 2024, que será realizada na Alemanha. A partida está marcada para as 16h45 desta segunda-feira.

Imagens mostram a presença dos defensores Vladimir Coufal (West Ham) e Jakub Brabec (Aris), com o atacante Jan Kuchta (Sparta Praha), no estabelecimento, onde permaneceram até as primeiras horas da manhã do dia seguinte, segundo o jornal local iSport.cz. Eles estavam acompanhados pelo membro do Comitê Executivo da Associação de Futebol Nacional, Tomas Neumann.

Os atletas foram cortados da delegação e deixaram a concentração do time manhã deste domingo. “Violaram de maneira significativa as regras internas do grupo”, declarou representantes da seleção checa no perfil oficial na rede social X (antigo Twitter).

O trio foi titular no 1 a 1 com a Polônia, na última sexta-feira. A equipe está em segundo lugar no Grupo E das Eliminatórias da Eurocopa 2024, com 12 pontos, e precisa apenas de mais um empate com a Moldávia, que tem 10, nesta segunda-feira, dia 20, para confirmar presença na competição do ano que vem. O treinador no time não se manifestou ainda.

