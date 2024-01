Jogadores celebram classificação antecipada do Brasil ao quadrangular final do Pré-Olímpico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 22:48 Para compartilhar:

Com uma rodada de antecedência, a seleção brasileira sub-23 cumpriu a primeira missão no Pré-Olímpico de Caracas, na Venezuela. Nesta segunda-feira, a equipe fez 2 a 1 no Equador e se garantiu no quadrangular final. O capitão Andrey e o atacante Gabriel Pec comemoraram a vaga entre os quatro melhores e a evolução da equipe.

“Uma partida contra uma equipe sul-americana é sempre muito difícil, de alto nível. Tem que estar prestando atenção. Fico feliz pela virada. Infelizmente, saímos perdendo, mas a força do grupo e o poder de reação foram muito fortes”, afirmou o volante. “A gente tem que exaltar isso, porque se ganha campeonato com uma equipe, não somente com 11 pessoas. A gente sabe que todo mundo é importante e faz parte do processo.”

“A gente sabia da importância dessa partida, assim como todos os jogos são importantes para a gente. Ainda mais esse, que valia a classificação”, ressaltou Andrey. “Fico muito feliz pela partida, pela vitória, pelo desempenho do grupo. Agora é descansar e focar no próximo jogo, que é contra a Venezuela, e a gente sempre quer buscar a vitória.”

O atacante, que vem entrando no decorrer dos jogos e mudando o comportamento da equipe, deixando-a mais ofensiva, endossou as palavras do companheiro e ainda frisou as manutenção dos 100% de aproveitamento. Além dos equatorianos, o Brasil já havia passado por Bolívia (1 a 0) e Colômbia (2 a 0).

“Muito feliz. Primeiramente, (quero) agradecer a Deus por mais uma vitória. Uma classificação adiantada é muito importante. A gente mostra a força e o peso da seleção brasileira. A gente ainda tem mais um jogo e a gente vai para cima porque queremos 100% de aproveitamento”, disse Pec, lembrando do duelo com a Venezuela, quinta-feira.

Com a escalação como titular do zagueiro Lucas Fasson e a entrada do atacante Giovane durante a partida contra o Equador, o técnico Ramon Menezes colocou em campo todos os jogadores de linha convocados para o Pré-Olímpico. É possível que ele descanse alguns titulares contra a Venezuela já pensando na fase decisiva.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias