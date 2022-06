Jogadores aproveitam o Dia dos Namorados e se declaram na web Hulk, Thiago Silva e outros atletas aproveitaram a data para homenagear as amadas

Na data que celebra o Dia dos Namorados, os atletas aproveitaram para se declarar para suas namoradas e esposas nas redes sociais. Nomes como o atacante Hulk, do Atlético-MG, craque do Brasileirão de 2021, o zagueiro Thiago Silva, capitão da Seleção Brasileira, e o goleiro Cássio, ídolo do Corinthians, abriram o coração para as suas amadas.





– Amor, você é a pessoa que me completa, que me faz feliz. Eu te amo hoje, amanhã e sempre. Feliz dia dos namorados – escreveu Thiago Silva, zagueiro do Chelsea e da Seleção Brasileira.

