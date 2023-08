Jogadoras da Nigéria reivindicam pagamentos pela Copa do Mundo feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/08/2023 - 13:15 Compartilhe

As jogadoras da seleção da Nigéria, que chegou às oitavas de final da Copa do Mundo feminina, pediram à federação de futebol do país que pague a bônus e despesas não pagas pelo torneio, através de um comunicado do sindicato de jogadores FIFPro, publicado nesta terça-feira (8).

“As ‘Super Águias’ acreditam que chegou o momento de a Federação Nigeriana de Futebol cumprir seus compromissos e pagar as quantias pertinentes”, diz a nota.

Eliminadas do Mundial na segunda-feira pela Inglaterra, as jogadoras da Nigéria esperaram o final da participação da equipe na competição para retomar a batalha que enfrentam com os dirigentes da federação.

Depois de terem ameaçado boicotar o jogo de estreia contra o Canadá, no dia 21 de julho, elas finalmente aceitaram deixar suas reivindicações de lado para se concentrarem no torneio.

Apoiadas pelo FIFPro, as jogadoras voltaram a cobrar bônus, remuneração por convocações e gastos, alguns dos quais remontam a 2021.

“A equipe se sente extremamente frustrada por ter que ir atrás da Federação Nigeriana de Futebol para receber estes pagamentos antes e durante o torneio, e talvez tenha que continuar fazendo isso depois. É lamentável que as jogadoras tenham que desafiar sua própria federação em um momento tão importante de suas carreiras”, diz o comunicado publicado pelo sindicato.

A Nigéria participou de todas as Copas femininas desde a primeira edição, em 1991.

