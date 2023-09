Jogadoras da liga feminina espanhola fazem greve por melhores salários

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/09/2023 - 15:25 Compartilhe

As jogadoras do campeonato espanhol de futebol, a Liga F, vão entrar em greve nas duas primeiras rodadas depois de não terem conseguido chegar a um acordo, principalmente sobre melhorias salariais, informaram nesta quinta-feira (7) os sindicatos que representam as jogadoras.

Cinco sindicatos, incluindo AFE e FUTPRO, convocaram na semana passada uma greve que terá início neste fim de semana, quando estava marcada a primeira rodada da Liga F.

Depois das reuniões realizadas nesta semana com os clubes da Liga F, os sindicatos consideram “que é necessário manter a greve durante as duas primeiras rodadas da liga regular”.

“Consideramos inaceitável a proposta econômica final da Liga F e os cinco sindicatos continuam a manter uma proposta firme em relação ao salário mínimo que deve ser aplicado para que as jogadoras de futebol do nosso país tenham salários à altura do seu talento”, afirmaram os sindicatos.

Os sindicatos alegaram ter reduzido as suas exigências para um salário mínimo de 23.000 euros (cerca de R$ 122.500 pela cotação atual), mas a Liga F se recusou a aumentá-lo para além dos 20.000 euros (R$ 106.500) por ano.

O salário mínimo atual está fixado em 16.000 euros (R$ 85.220) por ano para jogadoras da Liga F.

“Depois de terem realizado ontem uma assembleia com as jogadoras da Liga F, consideram inaceitável a proposta patronal e triste para elas terem de manter a greve mesmo tendo baixado a proposta inicial para 23 mil euros anuais”, segundo os sindicatos.

As negociações para melhorar o acordo coletivo começaram há um ano, quando a Liga F se tornou profissional.

No entanto, as reuniões realizadas nesta semana se referiam apenas a melhorias salariais, deixando de lado outros conceitos como a conciliação familiar ou o direito à formação.

A primeira rodada aconteceria entre 8 e 10 de setembro, e a segunda rodada seria de 15 a 17 de setembro.

