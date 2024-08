Jogadora Marta anuncia que está noiva de Carrie Lawrence

Marilia Barbosai Marilia Barbosa - https://istoe.com.br/author/marilia-barbosa/ 19/08/2024 - 10:07 Para compartilhar:

A jogadora Marta anunciou que está noiva. A medalhista olímpica brasileira, de 38 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram imagens da festa de noivado com Carrie Lawrence, de 27.

As duas estão juntas há dois anos e moram em uma mansão na Flórida, nos Estados Unidos, onde fazem parte do time do Orlando Pride, no qual Marta joga desde 2017.

Quando chegou ao time, Marta conheceu outra zagueira, Toni Deion, de quem também chegou a ficar noiva. Carrie, que é estadunidense de Orlando, joga futebol desde o Ensino Médio e começou a carreira no Florida Kraze Krush, passando ainda pelo South Carolina Gamecocks e o UCF Knights.

Marta e Carrie moram em Winter Park, um distrito de Orlando em uma mansão de US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) que a brasileira comprou em 2023. Com 360m² de área construída, a propriedade tem cinco quartos, cinco banheiros, piscina e churrasqueira, espaço onde elas frequentemente recebem os amigos e a família.

a marta e a carrie ficaram noivas, da pra ver no rosto a felicidade delas, os pais da carrie felizes abraçando elas, que momento!🥺 pic.twitter.com/b0dO4iYNN3 — ray. (@raylanexx) August 18, 2024