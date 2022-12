Jogadora grávida recebe oferta de clube após demissão na Itália

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/12/2022 - 17:35 Compartilhe

ROMA, 23 DEZ (ANSA) – A goleira italiana Alice Pignagnoli, jogadora que disse ter sido demitida pelo clube da série C Lucchese por estar grávida, recebeu uma oferta do Ternana, que atualmente disputa a segunda divisão do país.





A proposta foi feita pelo presidente do Ternana, Stefano Bandecchi, após saber da história da atleta de 33 anos, banida do clube por ter engravidado.

“Que venha até nós, as portas de Ternana estão abertas”, declarou ele, segundo disse Pignagnoli ao Tag24.it.

A goleira afirmou ainda que passou “dias realmente difíceis e complicados por causa do que aconteceu, porque, apesar do que está dito e escrito por um lado, é muito ruim que, em parte, estragou a coisa mais linda do mundo pra mim, que é ser mãe, mas saber que existe uma empresa e uma pessoa que moveu céus e terra para me contratar e me fazer sentir parte da família Ternana, me comoveu e me comoveu do ponto de vista das emoções”.





“A proposta do presidente Bandecchi para mim, o que ele e Paolo Tagliavento me disseram, me impressionou e me comoveu. Foi um gesto excepcional, maravilhoso, um raio de sol em um mundo realmente escuro e incompreensível momento”, acrescentou ela.

Pignagnoli, no entanto, explicou que vive um momento difícil agora, porque ainda está vinculada a um contrato e precisa pensar em sua família, mas prometeu falar sobre isso em junho para ver o que acontece.

“Fico feliz que existam pessoas bonitas e acima de tudo normais.

Sim, normais, porque o que aconteceu comigo não tem nada a ver com bom senso. E não há palavras para o que um grande clube como o Ternana tentou fazer”, concluiu. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias