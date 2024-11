Jogadora do Corinthians causa acidente de trânsito com atropelamento em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2024 - 15:34 Para compartilhar:

Uma jogadora do time de futebol feminino do Corinthians fugiu após ter causado um acidente de trânsito com atropelamento, na manhã deste sábado, 16. O caso aconteceu na Rua Síria no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) emitiu comunicado com as informações da Polícia Civil. De acordo com a secretaria, a atleta identificada como Jaqueline, de 24 anos, foi detida por testemunha a cerca de 300 metros distante do local do acidente.

No início da tarde, o Corinthians divulgou nota, por meio do site oficial do clube, informando que a jogadora é atacante do time.

Ainda de acordo com a SSP, a jogadora bateu o carro na traseira de outro automóvel e, na sequência, teria feito o motorista do veículo perder o controle, atingindo uma pedestre que atravessava a rua.

A vítima atropelada, que teria 40 anos, não sofreu ferimentos graves. Ela teve o pé quebrado e foi socorrida de ambulância ao Hospital do Tatuapé.

Já a atleta e o outro motorista envolvido no acidente foram levados pela Polícia Militar (PM) para a delegacia. O caso foi registrado no 30º Distrito Policial (DP), Tatuapé, como “lesão corporal culposa na direção do veículo e fuga do local de acidente”.

Teste do bafômetro não acusou que Jaqueline tivesse bebido antes de dirigir. Após ser ouvida, ela foi liberada.

🚨GRAVE! Jaqueline, atacante do Corinthians, se envolveu em um acidente e atropelou uma enfermeira em frente a um hospital em São Paulo. A vítima não teve ferimentos graves, foi prontamente atendida e não corre risco de morte. De acordo com informações da matéria do R7, a… pic.twitter.com/rYNTOmlQMf — Fut das Minas (@futdasminass) November 16, 2024