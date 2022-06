Jogadora denuncia ex de namorada por injúria racial e homofobia Dara Augusta denunciou o cirurgião plástico Domingos Quintella após sofrer ameaças por namorar com Jéssica, sua ex-esposa

A jogadora Dara Augusta denunciou o cirurgião plástico Domingos Quintella de Paolla por injúria racial e homofobia. O médico é ex-marido da professora Jéssica Andrade, atual namorada da atleta, e também teria a ameaçado.





Segundo a denúncia da jogadora, o cirurgião plástico não aceita o divórcio. Desde o início do relacionamento entre Dara e Jéssica, Domingos tem feito ameaças, ataques racistas e homofóbicos.

– Ele me procurou, me mandava mensagens, fazendo ameaças, falando que não era para eu ficar com a Jéssica porque eu tava destruindo a vida dela, a vida do filho, porque era vergonhoso ela estar com uma pessoa negra – contou Dara Augusta.

Jéssica e Domingos são casados no papel. Nas conversas sobre o divórcio, a professora relatou que o marido não quer seguir com a separação e chegou a chamar Dara Augusta de “macaca”.

– Você me dispensou. Me trocou pela macaca. Isso é imperdoável . Ela é analfabeta e sem futuro, uma derrotada. Nunca será nada na vida – disse Domingos.

– Ela é favelada, não tem como sair se entrar [na favela]. Quer apostar comigo, quer brincar? Você não vai ficar zangada comigo se eu fizer isso? Meter ela numa delegacia, encher de porrada de borracha e depois soltar. Ela merece. Ela é macaca. Ela é macaca. Preta e macaca – completou o médico.

Dara e Jéssica procuraram a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), na última sexta-feira (10). Dara registrou ocorrência por ameaça e injúria. Elas contrataram uma advogada.

A defesa do cirurgião plástico afirmou que “é natural” que ele e Jéssica se desentendessem, já que ele descobriu que a professora o traiu com uma mulher durante o casamento. O advogado também ressaltou que Domingos não fez nenhum contato com Dara e que nunca a viu.

