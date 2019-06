Jogadora de pôquer online é encontrada morta eletrocutada na Rússia

Uma jogadora russa de pôquer online foi encontrada morta depois de ser eletrocutada enquanto secava o cabelo. O corpo da mulher de 26 anos foi encontrado no banheiro do apartamento em que ela morava em Moscou, nesta quinta-feira (13), de acordo com a CNN e a agência russa TASS.

Lilya Novikova, como foi identificada a vítima, era uma estrela do pôquer online mundial, sendo conhecida pelos fãs como Lia. O corpo dela foi encontrado por um vizinho, segundo informações. “Durante o exame, traços de um ferimento por choque foi identificado no corpo da vítima”, disse a agência TASS.

Parentes da vítima disseram que ficaram preocupados quando ela parou de responder ligações no celular e pediram para um vizinho ver o que havia. No perfil de Novikova no Instagram, ela se apresenta como jogadora profissional de pôquer, além de publicar imagens esquiando e mergulhando.