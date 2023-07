Jogadora alemã que provocou Neymar não vê motivo para se desculpar: ‘Mantenho meu comentário’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 11:12 Compartilhe

A alemã Sophia Kleinherne se espantou com a repercussão das suas críticas a Neymar. A defensora de 23 anos afirmou que o seu comentário sobre a fama de “cai-cai” do atacante foi mal interpretada no País e que não era exatamente uma crítica ao jogador do Paris Saint-Germain, mas uma exaltação ao futebol feminino.

“Não esperava que esse comentário se tornasse tão viral no Brasil. Acho que na Alemanha soou diferente, porque todos que me conhecem sabem o que eu quis dizer com esse comentário, e que não foi uma crítica ao Neymar. Todos nós sabemos o que o Neymar representa para o Brasil. Mas, como eu disse, mantenho meu comentário. Não é algo pelo qual eu precise me justificar ou pedir desculpas”, disse Kleinherne.

Antes do início da Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia, a jogadora da Alemanha elogiou a evolução da modalidade feminina dentro das quatro linhas, em uma entrevista para a revista Playboy do seu país. Kleinherne afirmou que as mulheres são mais honestas, não exagerando nas reações em lances faltosos, e citou Neymar como exemplo de má conduta.

“Não conheço nenhum Neymar feminino”, disse. “Não conheço nenhuma jogadora que fique dois ou três minutos no chão (risos). Sério: eu diria que realmente colocamos nossos corações em cada segundo do jogo – e mesmo quando perdemos, nunca podemos ser acusados de não ter dado tudo de nós”, afirmou.

Na ocasião, Kleinherne disse, ainda, que as mulheres estão mais abertas ao contato com os torcedores do que os homens. “Queremos estar perto dos fãs e viver perto dos fãs. Esta não é uma crítica aos homens que atingiram tais proporções. Também conseguimos inspirar com nosso futebol honesto.”

Atual vice-campeã da Eurocopa, a Alemanha é uma das favoritas ao título mundial e inicia sua jornada pelo tricampeonato no dia 24 de julho, contra o Marrocos, pelo Grupo H da Copa do Mundo.

