Jogador sub-20 do Corinthians é encaminhado ao DP por suspeita de homicídio

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 31/01/2024 - 2:48

Um jogador da categoria Sub-20 do Corinthians foi encaminhado à delegacia por suspeita de homicídio. O atacante Dimas prestou depoimento sobre a morte de uma garota de 19 anos. Um outro jogador do Timão, do Sub-17, menor de idade, também compareceu ao local, mas apenas para prestar depoimento.

De acordo com o site Meu Timão, a vítima deu entrada no Hospital Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, com hemorragia intensa na parte genital, que ocasionou quatro paradas cardiorrespiratórias, levando a óbito pouco tempo depois.

Segundo a reportagem, a polícia foi acionada para fazer uma averiguação no Hospital. A garota chegou a ser socorrida pela equipe do SAMU, mas faleceu no Pronto Socorro do Tatuapé.

O responsável pelo plantão ouvido pelo Meu Timão informou que a vítima tinha um relacionamento com o Dimas e que estava no apartamento dele. A polícia, agora, vai ouvir o jogador para esclarecer os fatos. A reportagem afirmou que defesa do atleta só irá se pronunciar após o laudo médico ser divulgado com os detalhes da causa da morte da jovem.

A garota, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, era filha de um dos seguranças do presidente do Corinthians, Augusto Melo.

Dimas é natural de João Pessoa-PB e está emprestado ao Corinthians pelo Coimbra, clube mineiro de Contagem, onde atuava na categoria sub-17. No ano passado, ele fez 12 jogos pelo clube. O vínculo do jogador com o Timão vai até 31 de janeiro de 2025.

