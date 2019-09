Jogador se lesiona e pode virar desfalque para o Grêmio em jogo decisivo contra o Flamengo

Rio – Na manhã desta sexta-feira, o meia Jean Pyerre sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante o treinamento, no CT Luiz Carvalho, e virou preocupação para o ‘jogo do ano’ do Grêmio, diante do Flamengo, pela semifinal da Libertadores.

Segundo informações apuradas pelo ‘Globoesporte.com’, a lesão deve deixar o atleta fora dos gramados por pelo menos 15 dias. O Grêmio ainda não se manifestou oficialmente. Após a lesão, os pais do jogador foram ao CT buscá-lo.

Jean Pyerre é o terceiro jogador que tem a presença ameaçada para o duelo decisivo com o Flamengo. Além do meia, o lateral-direito Leonardo teve lesão no joelho direito e está fora da temporada, e o zagueiro Geromel, faz tratamento intensivo por conta de lesão muscular no adutor da coxa direita na Arena do Grêmio, no dia 2 de outubro.