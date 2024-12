Jogador que revelou ser gay publica foto beijando namorado

ROMA, 26 DEZ (ANSA) – O meio-campista tcheco Jakub Jankto, do Cagliari, que assumiu ser homossexual em 2023, publicou em suas redes sociais uma foto beijando seu parceiro.

O jogador de 27 anos, que também já defendeu Udinese, Ascoli e Sampdoria ao longo da carreira, desejou um feliz Natal aos seus seguidores e enviou uma mensagem de amor livre e inclusão por ocasião das festividades de fim de ano.

Jankto é um dos pouquíssimos jogadores profissionais de futebol em atividade que revelou publicamente ser homossexual.

Um outro atleta que tomou a mesma ação foi o australiano Josh Cavallo, do Adelaide United.

Em uma entrevista à revista France Football, o tcheco convidou os colegas de profissão a fazerem o mesmo, porque “há outros homossexuais no futebol”.

Mesmo em 2024, ainda é muito raro ver algum jogador da modalidade revelando sua homossexualidade, o que torna a decisão de Jankto corajosa e inspiradora para muitos que decidem não falar sobre o assunto.

A homofobia continua sendo um tema muito sério no futebol moderno, tanto que o assunto foi amplamente debatido durante o período da Copa do Mundo do Catar, disputada em 2022. (ANSA).