Jogador que ficou paraplégico em acidente dentro de campo pede ajuda para viabilizar cirurgia Clebinho, de 33 anos, sonha com cirurgia para recuperar os movimentos das mãos. Aloísio Chulapa e Cicinho ajudam na campanha

Cleber Silveira, o Clebinho, ultrapassa um momento delicado em sua vida dentro e fora de campo. Atleta do Itauçu, time do interior de Goiás, ele ficou tetraplégico em 2018, após um lance disputado pelo alto em que, desequilibrado, caiu de forma errada e teve múltiplas lesões que limitaram os movimentos de seu corpo. O jogador depende de uma cirurgia nas mãos para tentar recuperar os movimentos nas pontas dos dedos.

Pai de dois filhos, Clebinho mostra evolução na fisioterapia e já fortaleceu a musculatura do braço e ombro. O custo para cirurgia nas mãos gira em torno de R$ 67 mil. A situação é delicada pelo status do jogador. Desempregado, ele conta com a ajuda de familiares e amigos para juntar o valor necessário.

– O que passei nessa vida não foi fácil, mas estou batalhando e não vou parar. Se mexer de novo minhas mãos, a primeira coisa que vou fazer é voltar a trabalhar. Minha família me ensinou que o trabalho é muito importante. Eu trabalhava com construção, com meu pai e meu irmão, e tinha bastante orgulho do que eu fazia – desabafou.

Diante do cenário, ex-jogadores como Aluísio Chulapa e Cicinho deram apoio a campanha de arrecadação. Nas redes sociais, eles mobilizaram a ação para ajuda-lo a arrecadar a quantia traçada.

– Já fizemos várias ações, através de rifas e doações, para ajudar na causa dele. Vejam a história, se comovam e queiram doar para essa cirurgia que vai trazer de volta a dignidade dele – conta um amigo de Clebinho.

– Converso muito com ele e falo para ele ser firme. Para pegar na mão de Deus, que ele vai ajudá-lo a levantar dessa cama e não vai demorar. Já vi meu filho quase morto e sofri muito – completa a mãe do jogador.

