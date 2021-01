Jogador morre aos 23 anos em acidente com um ônibus na Espanha

Aitor Gandiaga, jogador do Gernika, da Espanha, morreu após ser vítima de um acidente de carro. O veículo em que o atleta estava colidiu um ônibus no último fim de semana.

Aos 23 anos, o jogador que já tinha passado pelo Athletic Bilbao, atuava pela quarta divisão espanhola e estava como motorista do carro que bateu com o coletivo. No momento do acidente chovia forte no País Basco, região ao norte da Espanha. O atleta morreu no local do acidente.

O acidente também deixou feridos uma passageira do carro e o motorista do ônibus. Ambos foram socorridos e levados a um hospital.

No perfil da sua rede social, a Federação Espanhola de futebol, o Bilbao, e o Gernika lamentaram a morte do jogador.

“Uma grande tristeza por um jovem que deixou a sua marca em Lezama. Abraços à família, amigos e companheiros de equipe”, escreveu o clube.

⚫ Goian bego, 𝗔𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮𝗴𝗮.



Enorme dolor por un cachorro que dejó huella en Lezama.



Un fuerte abrazo a familia, amigos y compañeros del @GernikaClub#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/sRwc3EQwkA — Athletic Club (@AthleticClub) January 3, 2021

⚫️ PÉSAME | La Real Federación Española de Fútbol quiere mostrar su más sentido pésame a los familiares y amigos de Aitor Gandiaga Gerrikagoitia, futbolista del @GernikaClub, fallecido en la tarde de hoy en un accidente de tráfico a los 23 años de edad.



Descanse en paz. pic.twitter.com/1FGeDKP0lN — RFEF (@rfef) January 3, 2021

KOMUNIKATU OFIZIALA / COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/jUpPROS8hF — Gernika Club (@GernikaClub) January 4, 2021

