Jogador isola chute e quebra janela de hotel no Rio; veja Meia Luciano, do Império Serrano, pegou mal na bola e causou um prejuízo para os vizinhos do Estádio Alzirão

Um lance bizarro marcou a partida entre Atlético Carioca e Império Serrano, nesta segunda-feira (20), em Itaboraí, no Rio de Janeiro, pela Série C do Campeonato Carioca. Aos 19 minutos do primeiro tempo, um chute errado do meia Luciano, do Império Serrano, custou uma janela quebrada de um hotel que fica ao lado do Estádio Alzirão.





Na ocasião, o Império Serrano pressionava o Atlético Carioca, que vencia por 1 a 0. Após um cruzamento para a área, a zaga afastou mal e a bola sobrou na entrada da área. Porém, o meia Luciano não aproveitou e isolou a bola, que custou caro para o hotel que fica ao lado do Alzirão.

Apesar da má pontaria de Luciano, o Império Serrano conseguiu uma virada heróica no Alzirão. O Atlético Carioca chegou a abrir 2 a 0 após a bizarrice do camisa 8, mas o Serrano conseguiu reverter o placar na etapa final e voltou de Itaboraí com a vitória por 3 a 2 e os três pontos na mala.

Confira o vídeo abaixo:

Que pontaria: o cara chutou a bola longe do gol, mas acertou a janela de um hotel próximo pic.twitter.com/J0pexBkFki — Última Divisão (@ultimadivisao) June 20, 2022

