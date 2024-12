Jogador iraniano pode ser suspenso por abraçar torcedora

SAN PAULO, 27 DEZ (ANSA) – O zagueiro Ramin Rezaeian, do Esteghlal, foi convocado a depor pelo comitê de ética da Federação Iraniana de Futebol por ter abraçado uma torcedora do clube antes de uma partida válida pelo campeonato nacional.

A ação do experiente defensor, que já chegou a jogar no Catar e na Bélgica, violou as normas em vigor no Irã desde a revolução de 1979. A lei islâmica impede um homem de ter contato físico com uma mulher fora do círculo familiar.

O jogador de 34 anos, que coleciona mais de 60 jogos pela seleção, poderá ser multado ou receber uma severa suspensão. O episódio aconteceu antes do duelo contra o Chandormalu, na província de Yazd.

Um caso similar ocorreu em abril, quando o goleiro Hossein Hosseini, do Esteghlal, foi suspenso e multado em cerca de US$ 4,7 mil por ter abraçado uma torcedora durante uma partida da liga local. (ANSA).