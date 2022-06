Jogador ganha carro de luxo após assinar renovação com Fortaleza

O volante Hércules, de 21 anos, ganhou um carro de luxo na última sexta-feira (10) após assinar sua renovação com o Fortaleza. No novo vínculo, o jogador terá contrato até, pelo menos, 2026. As informações são do GE.

O presente de Hércules foi dado pelo dono do Atlético-CE, o jogador brasileiro naturalizado russo Ari. O volante pertenceu ao clube cearense, mas foi emprestado ao Fortaleza para a equipe Sub-23 em 2022 e vem ganhando espaço no elenco principal de Vojvoda.





Há seis meses no Fortaleza, Hércules acumula uma Copa do Nordeste e um Campeonato Cearense no currículo. Nas duas finais o jogador foi titular e ajudou o time a conquistar as taças.