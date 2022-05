Jogador é ferido após ser atingido por sinalizador durante final de futsal no interior de SP

Um atleta precisou ser atendido após ser atingido por um sinalizador durante jogo no ginásio Jorge Abdelnur, na cidade paulista de Angatuba, na última terça-feira (25). O artefato foi arremessado durante a cobrança de pênaltis entre Angatuba e Tatuí, em final válida pela Copa Record de futsal.

O jogador do Tatuí, que não foi identificado, errou a cobrança, que deu o título para a equipe da casa. Na sequência, o atleta foi atingido pelo sinalizados e precisou ser atendido por ter sofrido queimaduras leves.





De acordo com a Secretaria de Comunicação de Tatuí, o atleta teve queimaduras leves. Entretanto, a Secretaria de Esportes de Angatuba disse que não se tratava de um sinalizador, mas de uma vela estrelinha. A pasta afirmou ainda que a segurança no evento foi feita pela Guarda Civil local, além de um empresa contratada com segurança particulares.

No tempo normal, a partida terminou empatada em 3 a 3 e o título foi decidido nas penalidade com vitória para o Angatuba por 3 a 2.