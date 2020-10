Jogador do Vasco precisa se explicar nas redes após ser acusado de fazer gesto de Organizada do Flamengo Lucas Santos fez o gesto de 'Wakanda Forever', do filme 'Pantera Negra', que é bem parecido com o gesto feito por uma organizada do arquirrival do Cruz-Maltino

Uma mal-entendido fez com que o atleta Lucas Santos, do Vasco, tivesse que se explicar nas redes sociais. O jovem de 21 anos foi acusado de reproduzir o gesto de uma Torcida Organizada do Flamengo durante um treino Cruz-Maltino. Lucas, no entanto, explicou que a homenagem teve outra motivação.

– Um gesto é algo internacional, reconhecido por todos e todo mundo sabe disso. Nunca escondi minhas raízes, assumo com orgulho e defendo com honra a minha cor. Isso fez com que ao longo da minha vida eu enxergasse e tivesse como ídolos grandes personagens, como o Pantera Negra. Jamais faria um gesto que remetesse à torcida rival. – explicou, deixando claro que o gesto faz homenagem ao filme da ‘Marvel’.

O meia fez questão ainda de destacar o amor pelo Vasco, clube que o formou como profissional.

– Estou há mais de 10 anos no Vasco, e somente as pessoas com má índole fariam esse tipo de associação. Isso nem deveria ser algo que eu tivesse que vir a público explicar, mas diante dessas situações, as redes sociais viraram terra de ninguém, nas quais as pessoas escolhem as próprias verdades. A verdade é uma só: sou Vasco. Wakanda Forever! – concluiu.

