Jogador do São Bernardo é levado de ambulância após choque com Yuri Alberto, do Corinthians

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/03/2024 - 22:32 Para compartilhar:

Durante a partida desta quinta-feira entre São Bernardo e Corinthians, pela segunda fase da Copa do Brasil, o atacante da equipe alvinegra, Yuri Alberto, e lateral-esquerdo da equipe do ABC, Arthur Henrique, se chocaram em uma dividida pelo alto ainda no primeiro tempo. O jogador do time mandante sofreu um trauma na cervical e a ambulância teve de ser acionada no Estádio Primeiro de Maio para atender o lateral-esquerdo.

Após a bola ter sido alçada na área do São Bernardo, Arthur Henrique se chocou com o ombro do atacante Yuri Alberto e caiu no gramado. O jogo foi para o intervalo, mas o lateral-esquerdo seguiu caído até a equipe da ambulância imobilizá-lo com um colar cervical e colocá-lo em uma maca. Apesar de ter batido a cabeça, o jogador o impacto do choque deixou dores na região cervical de Arthur. Ele foi encaminhado para o hospital para mais exames.

O Corinthians abriu o placar logo no início do jogo. Aos dois minutos do primeiro tempo, Raniele recebeu o passe dentro da área e foi derrubado com falta. Yuri cobrou o pênalti com sucesso. Apesar do São Bernardo ter tido mais passe de bola, o Corinthians ampliou o placar aos 25 minutos, com gol do Pedro Raul. Na volta para o segundo tempo, Arthur Henrique foi substituído por Davi Gabriel. O jogo terminou com o placar de 2 a 0 e classificação corintiana.

Em janeiro, o Corinthians foi derrotado pelo São Bernardo em uma das piores atuações do ano. O placar terminou em 1 a 0 para a equipe do ABC, mesmo com a equipe corintiana tendo um jogador a mais desde os 14 minutos do primeiro tempo. Na época, a equipe alvinegra era comandada por Mano Menezes.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias