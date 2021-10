Jogador do PSG é atacado e assaltado por travesti enquanto estava parado em semáforo

O meia espanhol Ander Herrera, jogador do Paris Saint-Germain, foi atacado e assaltado por um travesti enquanto estava parado em um semáforo em Paris na noite desta terça-feira (26). Isso é o que diz o jornal espanhol As.

Ander Herrera fez uma denúncia após ter sofrido a agressão. O episódio aconteceu no parque Bois de Boulogne, que fica nas redondezas de Paris. De acordo com o As, o meia foi abordado por um grupo de ladrões, que entraram no veículo que Ander Herrera dirigia, e foi agredido por eles. Além disso, ele foi assaltado. Seu celular e uma carteira contendo 200 euros foram roubados.

A imprensa francesa afirma que um dos ladrões era um travesti, ainda que o criminoso não tenha sido identificado. O jornal Le Parisien reportou, inclusive, que o travesti teria pedido para Ander Herrera levá-lo de carro até um local determinado local, pois, assim, ele o devolveria seu celular. O meia, no entanto, negou o pedido do assaltante.

Nos últimos anos, o parque Bois de Boulogne se tornou um dos locais mais perigosos de Paris. Desde 2013, diversas prostitutas foram assassinadas no local, além dos roubos e agressões que acontecem com frequência.

Saiba mais